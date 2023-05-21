نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأمريكي: البيت الأبيض تراجع في محادثات سقف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 02:06 مساءً - – قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يوم السبت إن البيت الأبيض تراجع في مفاوضات رفع سقف ديون الولايات المتحدة.

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