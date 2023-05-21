نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء عز: وضع السلع تامة الصنع لم يطرأ عليه جديد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 02:06 مساءً - شاهندة إبراهيم _ أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، أن الرصيد الاستراتيجي من بعض السلع يكفي من 4 إلى 10 شهور. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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