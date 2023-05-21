نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: توقف المصانع الصغيرة المعتمدة على وكلاء لاستيراد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 04:09 مساءً - إسلام سالم _ قال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن معدلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام لا تزال كما هي دون تغير كبير، في ظل استمرار نقص النقد الأجنبي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني برزي: توقف المصانع الصغيرة المعتمدة على وكلاء لاستيراد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.