نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيهاب درياس: عمليات الإفراج الجمركي للمواد الخام ضعيفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 07:09 مساءً - شريف ناصر _ قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن عمليات الإفراج الجمركي عن المواد الخام الخاصة بشركات القطاع ضعيفة للغاية، ويتم الإفراج عن شحنتين مقابل إيقاف آلاف الشحنات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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