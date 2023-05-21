نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: معدلات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 08:06 مساءً - شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، أن الوضع الحالي لمعدلات الإفراجات الجمركية عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لم يتغير، بل من الممكن أن يكون أسوأ. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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