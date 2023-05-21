انت الان تتابع خبر نشرة السوق المركزي لأسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، ،4080طنا، منها 3076طن خضار، و778طن فواكه، و225طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 30، والبصل الناشف بين 20و30قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 6و 10قرش، والجزر بين 25و 40قرشا، والخيار بين 15و 30قرشا، والزهرة بين 20و 40قرشا، والليمون بين 40و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 65قرشا.