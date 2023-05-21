نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. مصنعون: معدلات الإفراج الجمركي لا تلبي احتياجات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 09:12 مساءً - شاهندة إبراهيم وإسلام سالم وشريف ناصر _ كشف عدد من رواد أعمال قطاع الصناعة عن تراجع معدلات الإفراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام خلال الفترة الحالية، ما أثر على حجم أعمال الشركات وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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