مال وأعمال

بايدن يدرس استخدام آلية دستورية لتجنب تخلف أمريكا عن السداد

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دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 10:13 مساءً - العربية نت _ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد، أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

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وقال بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما “لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن” مؤكدا “أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية” لتجاوز الكونجرس.

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وأكد الرئيس الأمريكي الأحد أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي “غير مقبولة”، وفق وكالة فرانس برس.

وقال بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان “حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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