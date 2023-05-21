نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مدبولي يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 11:10 مساءً - دوت الخليج – ترأس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ لاستعرض القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي، وخطة تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمني، مستعرضا مستهدفات هذه القرارات.

وتابع: “نعمل حاليًا على اتخاذ قرارات تدفع هذا الملف، ونرحب بأي أفكار خارج الصندوق”، موضحًا أن أي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة، ومؤكدا: نحن منفتحون على كل الأفكار والآراء.

وخلال الاجتماع، قال أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي: منذ تشكيل المجلس، عقدنا اجتماعات منفردة؛ لتجميع مختلف الأفكار والمقترحات التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه مناخ الأعمال في مصر.

وعرض أعضاء المجلس الاستشاري عدداً من الأفكار التي تسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، وكذا جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص.

وأكد الاجتماع أهمية برنامج الطروحات، الذي أعلنت عنه الدولة، والذي يسهم بدوره في زيادة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أنه يتابع بصورة يومية الموقف التنفيذي للطروحات.

وأشاد أعضاء المجلس الاستشاري بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ودعم الرئيس المباشر لجهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وحل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.

وأشاروا إلى بعض القطاعات المهمة التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية، مثل قطاعات: الدواء، والاتصالات، وغيرها، كما تم التنويه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات.

كما أشادوا بقرارات التحفيز التي وافق عليها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، بشأن مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، والمتضمنة لحافز نقدي، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها، وكذا حافز الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، وغيرها من الحوافز الأخرى، في سبيل دعم إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري دراسة الآراء والمقترحات التي عرضت اليوم، من الوزارات والجهات التنفيذية، بهدف وضع الأطر التنفيذية لها.

حضر الاجتماع: المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمّال، رئيس شركة نيو جيزة، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس.