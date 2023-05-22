مال وأعمال

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3.4 مليون طن حتى الآن بزيادة 432…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3.4 مليون طن حتى الآن بزيادة 432… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – بلغت الصادرات الزراعية المصرية في الفترة من أول يناير حتى 17 مايو 3 ملايين و427 ألفا و797 طنا، بزيادة قدرها 432 ألفا و342 طنا عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت مليونين و995 ألف و455، بحسب تقرير لوزارة الزراعة.

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وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم، والعنب.

وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و687 ألفا 697 طنا، بالإضافة إلى تصدير 668 ألفا 695 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، فيما احتل البصل المركز الثالث بإجمالي 238 ألفا و916 طنا.

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واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألفا و588 طن، في حين حلت البطاطا في المركز الخامس بإجمالي 50 ألفا و237 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السادس بإجمالي 41 ألفا و327 طن.

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وجاءت صادرات مصر من الفراولة في المركز السابع بإجمالي 23 ألفا و9 أطنان، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 14 ألفا و469 طنا، والجوافة في المركز التاسع بإجمالي 8685 طنا، والرمان بالمركز العاشر بإجمالي 3520 طنا، وحصل العنب على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 2880 طنا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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