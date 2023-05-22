رابطة وسطاء التأمين العرب تعين مجلس إدارة مؤقت.. وحامد ممثلا…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 09:12 صباحاً - هاجر عطية – قررت الجمعية العمومية لرابطة وسطاء التأمين العرب تعيين مجلس إدارة مؤقت، يعمل على “مهام محددة” وبشكل “سريع”؛ لتنسيق وتنظيم أعمال الرابطة لحين انعقاد عقد الاجتماع المقبل للجمعية خلال الشهور المقبلة.

وضم مجلس الإدارة المؤقت: حامد مبارك، ممثلا عن سوق التأمين المصرية، وزهور الداود، ممثلة عن سوق التأمين الأردنية، وإيلي حنا، ممثلا عن سوق التأمين اللبنانية، وأمجد جدوع، ممثل عن سوق التأمين الفلسطينية، وعقيلة العرقوبي، ممثلة عن سوق التأمين التونسية، وجورج الأشقر، ممثل عن سوق التأمين الإماراتية، وسعيد أنطون، ممثل عن سوق التأمين العمانية.

وانعقد اجتماع الجمعية العمومية لرابطة وسطاء التأمين العرب في مدينة العقبة الأردنية، الثلاثاء الماضي، بمشاركة 7 أسواق عربية وأكثر من 20 شخص، حضوريا وعبر تطبيق زووم.

وقال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إن استجابة الوسطاء للاستبيان الذي أطلقته الأمانة العامة للاتحاد وحضور الاجتماع “دليل على حرص الوسطاء على المشاركة في تكوين رابطة قوية ذات أهداف محددة وواضحة”.

كما اتفق الحضور على فتح باب الانضمام لرابطة وسطاء التأمين العرب مجانا لمدة 6 شهور لتوسيع قاعدة الرابطة واتاحه الفرصة لجميع وسطاء التأمين في أرجاء المنطقة العربية للمشاركة في وضع خطة عمل وكيان للرابطة يخدم أهداف واحتياجات وسطاء التأمين العرب للنهوض بتلك الصناعة وتنمية كفاءة الوسطاء الذين هم ضلع أساس في العملية التأمينية.

ورابطة وسطاء التأمين العرب إحدي الروابط الفنية العاملة تحت مظلة الاتحاد العام العربي للتأمين، تأسست في عام 2008، وتضم في عضويتها حوالي 42 عضوا من 8 أسواق عربية.

وتهدف الرابطة إلى نشر الوعي بأهمية دور الوسطاء في سوق التأمين، تشجيع تحول وسطاء التأمين الأفراد للانخراط في شركات الوساطة الإعتبارية وتنمية الكفاءة المهنية للوسطاء.