انت الان تتابع خبر لهذه الأسباب .. أسهم اليابان ترتفع لليوم الثامن على التوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الإثنين، مواصلا مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المحلية ذات الأسعار المخفضة وسط تفاؤل بجهود الشركات لتعزيز عوائد المستثمرين.



وسجل المؤشر أعلى مستوياته في 33 عاما يوم الجمعة، مدعوما بالتحسن المستمر في عوائد المساهمين والتوقعات الإيجابية القوية لأداء الشركات وتراجع عملة الين.



تحركات الأسهم



ارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.9 بالمئة إلى 31086.82 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو عام 1990، كما حقق أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ شهر أبريل 2023.



وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 بالمئة إلى 2175.90 نقطة.



وقال شيهيرو أوتا من شركة "إس.إم.بي.سي" للأوراق المالية: "تسارعت مكاسب مؤشر نيكي في جلسة بعد الظهر على الأرجح لأن المستثمرين الأجانب حاولوا شراء المزيد من الأسهم اليابانية".



وأضاف: "لكن السوق ربما تكون قد بلغت ذروتها وقد توقف مكاسبها مؤقتا على المدى القصير إلى حد ما بسبب المخاوف المحيطة بمفاوضات سقف الدين الأميركي".



وتصدر قطاع التأمين القطاعات الفرعية الرابحة وقفز بنسبة 2.35 بالمئة.



كما ارتفع قطاعا شركات الطيران والسكك الحديدية بنسبة 2.21 بالمئة و1.62 بالمئة على الترتيب.