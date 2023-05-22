الحكومة تبحث إقامة مشروعات صناعية في المثلث الذهب بالشراكة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج – بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع المهندس عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي سبل التعاون وكيفية استغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة.

كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات صناعية بمنطقة المثلث الذهبي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأشار عصمت إلى خطة التنمية الشاملة الجاري تنفيذها في جنوب مصر وتستهدف “تغيير وجه الحياة في محافظات الصعيد” من خلال عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي.

وقال وزير قطاع الأعمال إن “المثلث الذهبي” لديها مقومات المنطقة الاقتصادية الواعدة خاصة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات، وسهولة نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج.

وأضاف أن الهيئة أنشئت طبقا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة.

من جانبه، قال المهندس عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن قرار إنشاء المنطقة هدف إلى تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير – قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة و تنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.