الخطوط الجوية الكويتية: الإضراب لن يؤثر على حركة المسافرين

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 03:12 مساءً - وكالات – أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الأحد، بيانا بشأن “ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إضراب جزئي لنقابة موظفيها، المقرر الإثنين من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا”.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أن الإضراب “لن يؤثر على حركة المسافرين وحركة المطار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني”.

كما دعت عملاءها إلى “الالتزام بمواعيد السفر، ومتابعة الرسائل النصية بشأن أي تعديلات”.