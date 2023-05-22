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الخطوط الجوية الكويتية: الإضراب لن يؤثر على حركة المسافرين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجوية الكويتية: الإضراب لن يؤثر على حركة المسافرين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 03:12 مساءً - وكالات – أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الأحد، بيانا بشأن “ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إضراب جزئي لنقابة موظفيها، المقرر الإثنين من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا”.

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وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أن الإضراب “لن يؤثر على حركة المسافرين وحركة المطار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني”.

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كما دعت عملاءها إلى “الالتزام بمواعيد السفر، ومتابعة الرسائل النصية بشأن أي تعديلات”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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