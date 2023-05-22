انت الان تتابع خبر تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء السبت 3 حزيران، وبنسبة تراوحت من 7 وحتى 35 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.

ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات، والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيس بوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار، مشيرا إلى إمكانية الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط (www.jcsccshop.gov.jo) أو من خلال تطبيق متجر المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

وتأتي هذه التخفيضات، وفق القضاة، استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن مختلف المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، لافتا إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.