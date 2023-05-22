نيوم السعودية تنهي الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مصنع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 07:13 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر السعودية إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار، وذلك بعد توقيعها مستندات مالية مع 23 مصرفاً وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية.

ويجري بناء المصنع في مدينة “أوكساجون” ضمن منطقة “نيوم” في المملكة العربية السعودية.

وقد أبرمت الشركة كذلك اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة “إير برودكتس”.

وأعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر كذلك عن اعتماد شركة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، باعتبارها طرفاً ثانياً مستقلاً يقدّم رأياً موضوعياً، لهيكلية التمويل بدون حقّ الرجوع، تأكيداً على التزام هذا المشروع بشروط القروض الخضراء، علماً أنّ هذا التمويل هو الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر.

وقامت شركة “إير برودكتس” بدورها بمنح عقود رئيسية لعدد من الشركاء في مجالي التكنولوجيا والبناء.

وأبرمت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر اتفاقية حصرية لمدة 30 عاماً مع شركة “إير برودكتس” التي ستقوم بشراء كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها المصنع، وذلك في خطوة تهدف إلى اغتنام الفرص الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وسينتج مصنع الهيدروجين الضخم التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، والذي هو عبارة عن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين “أكوا باور” و”إير برودكتس” و”نيوم”، ما يصل إلى 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء.