انت الان تتابع خبر وزارة الطاقة:ارتفاع أسعار البنزين والديزل وانخفاض الكاز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من أيار سعرا بلغ 724.3 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 714.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمئة.

كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 766.8 دولار للطن مقابل 757.6 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.

كما ارتفع سعر السولار من 615.9 دولار للطن إلى 621.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة، في حين انخفض سعر الكاز من 683.8 دولار للطن إلى 680 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمئة.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 427.7 دولار للطن إلى 426.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.3 بالمئة، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في أيار الحالي إلى 555 دولارا للطن، مقارنة مع السعر المسجل، في نيسان الماضي، الذي بلغ 547.5 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمئة.

من جهة ثانية، انخفض سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، ليصبح 75.8 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره، في الأسبوع الثاني، الذي بلغ 76.1 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة.