مشروع جديد لإنتاج مواسير الزهر بين اقتصادية قناة السويس وشين…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – ناقش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع جيا تشيرو Jia Shirui، رئيس مجلس إدارة مجموعة شين شينج، إقامة مشروع لإنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات ملياري دولار، داخل منطقة “تيدا – مصر”، ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح بيان صحفي أن اللقاء جاء ضمن زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة الصينية بكين ضمن جولته الترويجية الثانية في القارة الآسيوية، مضيفًا أنه استهدف الوقوف على أهم متطلبات التعاون القائم بين الجانبين لإقامة المشروع وتسريع وتيرة العمل في المفاوضات والعمل خلال الشهور المقبلة.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى توفير مساحة لإقامة المشروع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، مؤكدا حرص المنطقة الاقتصادية على دعم مستثمريها من خلال المرافق التي تتضمن محطات المياه وشبكات الكهرباء والغاز وشبكة الطرق العملاقة بالإضافة إلى أن المساحة المخصصة للمصنع تقع بالقرب من ميناء السخنة مما يسهل تصدير منتجات المصنع لمختلف الأسواق العالمية المستهدفة.

وأشار إلى أن نشاط المصنع يأتي ضمن خطة الهيئة للصناعات المستهدف توطينها، فيما أعرب عن استعداد الهيئة الدائم لدعم الاستثمار الجاد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، لتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه، قال رئيس المجموعة الصينية إنه من المقرر بناء المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصدير منتجات المرحلة الأولى والثانية بشكل أساسي، موضحا أن المرحلة الأولى تستهدف إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل سنويا، كما تستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنتاج 500 ألف طن من الأنابيب سنويا، بالإضافة إلى 15 ألف طن من المصبوبات سنويا.

وثمن جيا تشيرو جهود الدولة المصرية لخلق بيئة استثمار جاذبة، وأهمية التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية الذي يؤكد على الدعم الكامل الذي تتلقاه الاستثمارات الصينية داخل مصر.

وتطرق رئيس مجموعة تشين شينج، خلال اللقاء، إلى آليات التعاون بين الجانبين، ودعا رئيس الهيئة الاقتصادية بالنظر في مطلب الشركة في أولى مراحل الإنشاء بزيادة نسبة العمالة الصينية المسموح بها إلى 30% بدلاً من 10% لضمان نقل وتبادل الخبرات للعمالة المصرية على أن يتم سحب نسبة العمالة الزائدة فور انتهاء مرحلة الإنشاء التي تتطلب إرساء بعض الأمور الفنية من قبل عمالة المجموعة.

واصطحب مدير عام المجموعة وفد المنطقة الاقتصادية في جولة داخل صالة العرض المخصصة بالشركة لاستعراض منتجات وصناعات المجموعة والتي يدخل الكثير منها في تصنيع مواسير الزهر وبعض صناعات الاستنلس ستيل في الملابس الخاصة برواد الفضاء وأغطية الرأس وغيرها، كما تطرقت الجولة لشرح التطبيقات الخاصة باستخدام مواسير الزهر وجميع المنتجات التي تعمل عليها الشركة.