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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فريد: تركيز كبير على نقل المعرفة الكاملة بأدوات تمويل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 09:12 صباحاً - أمنية إبراهيم – قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تسعى بصفة مستمرة لتهيئة وتطوير البيئة التشريعية حتى تكون السوق المصرية مواتية لجميع أشكال الاستثمار والتمويل في التحول الأخضر، أيا كان نوع رأس المال.
جاء ذلك خلال كلمة فريد في الجلسة التي نظمتها مصر اليوم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، بعنوان حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه وسط الجهود المتضافرة لمعالجة نقص تمويل مشروعات التكيف المناخي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ركزت الهيئة على الوصول ونقل المعرفة الكاملة بأدوات تمويل الاقتصاد الأخضر كالسندات الخضراء والزرقاء والفرق بينهما على سبيل المثال حتى تساعد الشركات على اختيار الأداة التمويلية الأنسب.
كما أكد أن كل الجهود التي بذلت على مدار الأعوام الماضية والاستثمارات التي تم تنفيذها تحتاج إلى وقت لجني ثمارها.
وتابع: “حشد التمويل لمشروعات التكيف المناخي يحتاج إلى أدوات متنوعة حتى تكون الاستثمارات ذات جدوى، وأيضا حتى تتمكن البلدان من استقطاب التمويل اللازم”.
وتستضيف مصر في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي.
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