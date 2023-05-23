انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 3352طنا، منها 2610 طن خضار، و 555طن فواكه، و 186طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 30 قرشا، البصل الناشف 15-25، البطاطا 20- 30، البندورة 7- 10، الجزر 25- 40، الخيار 25- 40، الزهرة 20- 40، الليمون 40- 60، والموز البلدي بين 50- 65 قرشا.-