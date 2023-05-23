مال وأعمال

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتحسن قليلا خلال شهر مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتحسن قليلا خلال شهر مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:09 مساءً - – أظهرت أرقام صدرت يوم الاثنين ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 0.1 نقطة في مايو عن الرقم الذي سجلته في أبريل.

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وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا سريعا أظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحسنت إلى -17.4 هذا الشهر من -17.5 في أبريل.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -16.8.

وارتفعت معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل 0.6 نقطة إلى -18.3.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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