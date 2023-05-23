ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتحسن قليلا خلال شهر مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:09 مساءً - – أظهرت أرقام صدرت يوم الاثنين ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 0.1 نقطة في مايو عن الرقم الذي سجلته في أبريل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا سريعا أظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحسنت إلى -17.4 هذا الشهر من -17.5 في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -16.8.

وارتفعت معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل 0.6 نقطة إلى -18.3.