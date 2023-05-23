- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتحسن قليلا خلال شهر مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:09 مساءً - – أظهرت أرقام صدرت يوم الاثنين ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 0.1 نقطة في مايو عن الرقم الذي سجلته في أبريل.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا سريعا أظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحسنت إلى -17.4 هذا الشهر من -17.5 في أبريل.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -16.8.
وارتفعت معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل 0.6 نقطة إلى -18.3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتحسن قليلا خلال شهر مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.