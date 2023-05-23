مذكرة تفاهم بين أورنج و"بروجرس سوفت" لدعم وتشغيل الشباب

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رياض - احمد صلاح - وقعت شركة أورنج الأردن مذكرة تفاهم مع شركة "بروجرس سوفت" لمدة عام، تقدّم "بروجرس سوفت" بموجبها تدريباً عملياً لطلبة أكاديمية البرمجة في أورنج، وتوظيف الخريجين حسب متطلباتها الوظيفية.

وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن ،الثلاثاء، يقوم الطرفان بموجب المذكرة بتنفيذ العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية في مجالات عدة، فضلاً عن مشاركة "بروجرس سوفت" في دراسة سوق العمل التي تقوم بها أورنج من أجل تعزيز المنهج الدراسي لأكاديمية البرمجة وفقاً للمتطلبات والتطلعات التي يبديها أصحاب العمل والشركات.

وقالت أورنج الأردن "يسعدنا أن تجمعنا شراكة مع "بروجرس سوفت" التي ستقدم تدريباً على مستوى عال لطلبة أكاديمية البرمجة تجسيداً لمبدأ "التدريب من أجل التشغيل"، كما تعد هذه إضافة قيمة لمتطلب التدريب العملي في مؤسسات عالمية والذي نحرص عليه من خلال الأكاديمية بشكل خاص وكذلك فهم واقع ومستقبل سوق العمل".

من جهتها قالت شركة "بروجرس سوفت"، إن التعليم والتدريب هو الأساس لتحقيق تقدم ملموس في مجال تكنولوجيا المعلومات، معربة عن فخرها بالتعاون مع أورنج الأردن لتقديم تدريب عملي لطلاب أكاديمية البرمجة وتوظيف خرجيها، بهدف دعم وتعزيز فرص الشباب وتمكينهم من استخدام التقنية في بناء مستقبل مشرق.