40.1 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

انت الان تتابع خبر40.1 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية ،الثلاثاء، 40.10 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.4 دينارا لجهة البيع.

وبحسب النشرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.1 و 35.7 دينارا على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر بدء تداولاته في السوق العالمية اليوم الثلاثاء، عند 1973 دولارا للأونصة الواحدة.