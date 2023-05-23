أسعار النفط تغلق على ارتفاع 1% وسط توقعات بزيادة الطلب

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 07:09 مساءً - – زادت أسعار النفط 1% يوم الاثنين مدعومة بارتفاع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة وتوقعات بارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام في الوقت الذي تراجعت فيه الإمدادات من كندا وتحالف أوبك+ في الأسابيع الأخيرة.

لكن أسعار النفط ظلت تحت السيطرة بسبب قوة الدولار وانتظار المستثمرين ما ستسفر عنه محادثات رفع سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 75.99 دولارا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يونيو 44 سنتا أو 0.6% إلى 71.99 دولار للبرميل عند التسوية.