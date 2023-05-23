نشاط التصنيع في اليابان ينمو لأول مرة منذ 7 أشهر خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 07:09 مساءً - _ أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان سجل نموا في مايو للمرة الأولى في 7 أشهر، فيما شهد قطاع الخدمات نموا قياسيا.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المعدل في ضوء العوامل الموسمية لبنك أو جيبون إلى 50.8 في مايو مقابل 49.5 في القراءة النهائية لأبريل.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قراءة المؤشر عتبة الخمسين، التي تفصل بين الانكماش والنمو، منذ أكتوبر.

كما عادت الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى تسجيل نمو للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

وأشار المشاركون في المسح إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد التي نجمت عن الجائحة وألحقت أضرارا بالقطاع تشهد “بوادر تحسن”.

وأظهر المسح كذلك أن نشاط قطاع الخدمات نما بأقوى وتيرة على الإطلاق في مايو بدعم من استئناف السياحة المحلية والدولية واستمرار التعافي من الاضطرابات التي سببتها الجائحة.

وزاد مؤشر قطاع الخدمات في اليابان لمستوى قياسي معدل موسميا بلغ 56.3 في مايو مقابل 55.4 في الشهر السابق.