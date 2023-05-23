انت الان تتابع خبر "فولكسفاغن" و"تويوتا" تتصدّران قائمة أكبر 10 شركات سيارات عالمياً في 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت "فولكسفاغن" و"تويوتا" و"ستيلانتيس" قائمة أكبر شركات السيارات على مستوى العالم وفقا لتصنيف نشرته "إنفستوبيديا" أمس الإثنين.

وتُعد صناعة السيارات جزءا مهما من الاقتصاد العالمي، إذ تنتج المركبات التي تنقل الأشخاص والبضائع بكفاءة داخل الدول وعبر مناطق بأكملها، حيث تصنع هذه الشركات السيارات والشاحنات والشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية متعددة الأغراض SUVs.

حتى أن بعضها ينتج دراجات نارية، ومركبات لجميع التضاريس، ومركبات تجارية مثل شاحنات النقل والحافلات.

وتمتلك أكبر شركات تصنيع السيارات بصمة عالمية كبيرة، حيث تبيع السيارات للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.

ويقع المقر الرئيسي لهذه الشركات الكبيرة في عدد قليل من البلدان التي تقود الصناعة. ومع ذلك، فإن قائمة أكبر 10 شركات سيارات تضم مصنّعين من دول أُخرى.

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تضم القائمة أدناه أكبر 10 شركات سيارات من خلال تتبع إيرادات 12 شهرا (TTM) اعتبارا من 21 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات خارج الولايات المتحدة تبلّغ عن أرباح نصف سنوية بدلا من ربع سنوية، لذلك قد تكون الأرقام أقدم مما هي عليه للشركات التي تقدم تقارير ربع سنوية.

وتقتصر هذه القائمة على الشركات المتداولة علنا في الولايات المتحدة أو كندا، إما بشكل مباشر أو من خلال "إيصالات الإيداع الأميركية" ADRs.

1 – الألمانية "فولكسفاغن إيه جي"

الإيرادات 284.34 مليار دولار، صافي الدخل 19.76 مليارا، القيمة السوقية 81 مليارا، والعائد السنوي -36.5%.

2 – اليابانية "تويوتا موتور"

الإيرادات 270.58 مليار دولار، صافي الدخل 20.39 مليارا، القيمة السوقية 189.4 مليارا، وعائد سنة واحدة -21.8%.



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3 – متعددة الجنسية "ستيلانتيس"

الإيرادات 181.58 مليار دولار، صافي الدخل 16.97 مليارا، القيمة السوقية 45.2 مليارا، وعائد سنة واحدة -15.8%.

4 – الألمانية "مرسيدس بنز"

الإيرادات 156.23 مليار دولار، صافي الدخل 25.64 مليارا، القيمة السوقية 70.2 مليارا، عائد سنة واحدة -6%.

5 – الأميركية "فورد موتور"

الإيرادات 151.74 مليار دولار، صافي الدخل 9.01 مليارات، القيمة السوقية 46.1 مليارا، وعائد سنة واحدة -39%.

6 – الأميركية "جنرال موتورز"

الإيرادات 147.21 مليار دولار، صافي الدخل 9.68 مليارات، القيمة السوقية 50 مليارا، وعائد سنة واحدة -34.6%.

7 – اليابانية "هوندا موتور"

الإيرادات 126.17 مليار دولار، صافي الدخل 5.29 مليارات، القيمة السوقية 39.8 مليارا، وعائد سنة واحدة -11.1%.

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8 – الأميركية "تسلا موتورز"

الإيرادات 74.86 مليار دولار، صافي الدخل 11.19 مليارا، القيمة السوقية 435.1 مليارا، وعائد سنة واحدة -54.1%.

9 – اليابانية "نيسان موتورز"

الإيرادات 73.73 مليار دولار، صافي الدخل 900 مليون، القيمة السوقية 12.7 مليارا، وعائد سنة واحدة -33.4%.

10 – الصينية "بي واي دي" BYD

الإيرادات 51.37 مليار دولار، صافي الدخل 1.48 مليار، القيمة السوقية 74.7 مليارا، وعائد سنة واحدة -18%.