بى تك تطلق علامتها التجارية TECH CARE لتعزيز خدمات ما بعد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 09:12 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة بي تك المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة TECH CARE رسميًا لتعزيز خدمات ما بعد البيع داخل فروع الشركة في المحافظات الكبرى.

وتتيح بي تك من خلال TECH CARE مجموعة من خدمات ما بعد البيع تتنوع بين خدمات الصيانة والتركيب والحماية والتصليح والاستبدال للأجهزة الإلكترونية والمنزلية التي تشمل أجهزة الموبايل واللاب توب والتكييفات وشاشات التليفزيون.

وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، إن قطاع تجارة التجزئة يشهد ازدهارًا في السوق الاستهلاكية وتسارع النمو في المكاسب الديموغرافية للقطاع والتي ساهم فيها بقوة ارتفاع عدد السكان والشباب بين 20 و39 عامًا، لتستهدف الشركة تقديم خدمات ما بعد البيع التي تتيح الاستفادة من جميع الخدمات المتصلة بالأجهزة الإلكترونية.

وأضاف خطاب، في بيان صحفي اليوم، أن خدمات TECH CARE تنقسم إلى مجموعة من الخدمات المتعلقة بأجهزة اللاب توب والموبايل وإمكانية تفعيل نسخ البرامج الأصلية على الأجهزة المختلفة، كما تضم مجموعة أخرى من الخدمات المتعلقة بالإلكترونيات والأجهزة المنزلية.