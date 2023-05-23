دليل شرم الشيخ للتمويل العادل مبادرة مصرية لتسريع وتيرة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 10:09 مساءً - دوت الخليج – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته مصر خلال فعاليات COP27، يستهدف تحديد الأدوار الرئيسية والتكميلية لكل طرف من الأطراف ذات الصلة.

وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول “حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة”، ضمن استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أمس، أضافت المشاط أن الدليل يستهدف أيضًا إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر في تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق التوازن بين جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وكما يهدف دليل شرم الشيخ إلى تحديد الفرص الأساسية لتسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتطوير إطار واضح يتضمن مبادئ استرشادية لزيادة الجاذبية الاستثمارية لمشروعات التخفيف والتكيف أيضًا.

وأوضحت المشاط أن الدليل يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلدان النامية عن طريق سد الفجوة في توافر المعلومات، وتقديم تصور ومعايير واضحة للوصول إلى مصادر تمويل العمل المناخي المقدمة من جهات التمويل، واستعراض نماذج تمويلية مبتكرة لفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

ويمكن الاطلاع على عرضين تقديميين عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بالضغط هنا و هنا