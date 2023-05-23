انت الان تتابع خبر خبير:تسعير المحروقات أسبوعيا أفضل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقع الخبير النفطي هاشم عقل انخفاض أسعار البنزين بنسبة 10 %، لافتا الى أنه لا يوجد مؤشرات عالمية حتى نهاية الشهر بارتفاع الأسعار عالميا .

وأضاف في لقاء متلفز أن نشرات وزارة الطاقة الأسبوعية تقيس لمدة 5 أيام عملية، موضحا أن نشرة الوزارة الأخيرة أشارت الى ارتفاع بالأسعار عالميا إلا أنه يختلف معها .

واقترح عقل أن يتم تسعير المحروقات أسبوعيا، متسائلا بما أن وزارة الطاقة تجتمع أسبوعيا وتصدر نشرتها فلماذا لا يتم التسعير أسبوعيا ، مشددا على أن ذلك في مصلحة المواطن ، ومنوها الى أن نشرة الطاقة الاسترشادية الأسبوعية تضع المواطن في متاهة خاصة أنه ليس محللا اقتصاديا .