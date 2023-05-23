تراجع صافي أرباح جازبروم 40% في 2022 إلى 15.7 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 11:06 مساءً - – قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم يوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية تراجعت أكثر من 40% إلى 1.226 تريليون روبل (15.77 مليار دولار) العام الماضي بسبب زيادة الضرائب في النصف الثاني من العام، وأضافت أنها لن توزع أرباحا نقدية عن العام بأكمله.

وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريبا العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.

وهبط سهم الشركة اربعة بالمئة بعدما قالت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين أن مجلس إدارتها قرر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2022 بأكمله بعد تخصيص توزيعات نصف سنوية بقيمة 1.2 تريليون روبل (15 مليار دولار).

وقال فاميل ساديجوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة إن توزيعات الأرباح نصف السنوية تتجاوز بالفعل المستوى المستهدف البالغ 50% من صافي الأرباح، ولذلك تقرر الاكتفاء بتلك التوزيعات.

وأضاف أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت العام الماضي 3.6 تريليون روبل وهو نفس مستواها عام 2021.