محافظ المركزي يتفقد جناح وزارة الزراعة على هامش اجتماع البنك…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – تفقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الجناح الخاص بوزارة الزراعة والمقام على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبدى محافظ البنك المركزي المصري إعجابه بما شاهده من أصناف التقاوى والبذور لجميع المحاصيل الاستراتيجية من إنتاج الوزارة واستنبطها علماء مركز البحوث الزراعية وكذلك أصناف القطن الجديدة الملونة وغيرها، بحسب بيان صحفي اليوم.

كما تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، جناح الوزارة الذي شهد أيضا “إقبالا كثيفا” من الوفود المشاركة في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية،

وأشاد القصير بجهود الباحثين في الوزارة والعاملين بالإدراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي، مؤكدا أنهم “يبذلون قصارى جهدهم لاستنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه”.

ونوه البيان بأن نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح شهدت قفزة كبيرة، وبلغ إنتاج تقاوى عام 2021 حوالي 45 ألف طن من التقاوي المعتمدة، بينما كانت لا تتعدى 35%.

وفي عام 2022 وصلت إلى 96 ألف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجي لتصدير السوق الخارجية وبخاصة بعد التجربة الناجحة مع دولة السنغال.

وأضاف البيان أن وزارة الزراعة تمكنت من تحقيق “قفزة غير مسبوقة” في مجال محاصيل الزيوت، ومنها دوار الشمس الذي كانت كمية التقاوى المنتجة من الوزارة 50 كيلو فقط عام 2018 إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام وفول الصويا والقطن الذي تغطيه الوزارة في زراعته لنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا.