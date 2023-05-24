مال وأعمال

زايلم تستهدف الوصول بحجم أعمالها في مصر إلى 5 مليارات جنيه…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر زايلم تستهدف الوصول بحجم أعمالها في مصر إلى 5 مليارات جنيه… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 10:09 صباحاً - إسلام سالم – أعلنت شركة زايلم، المتخصصة في إنتاج مضخات المياه، أنها تستهدف تحقيق حجم أعمال بنحو 5 مليارات جنيه خلال 5 سنوات عبر مصنعها الجديد في مصر، بالشراكة مع مجموعة طيبة المنزلاوي.

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وقال شادى المنزلاوى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طيبة المنزلاوي، إن نسبة المكون المحلي للمصنع الجديد تصل إلى نحو 40% مع استهداف زيادتها إلى 70% خلال عامين.

وأضاف المنزلاوى، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن المصنع الجديد يستهدف تصدير 50% من الإنتاج للدول الإفريقية والشرق الأوسط.

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وافتتحت زايلم مصنعها لإنتاج مضخات المياه على مساحة 9 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين ألفي و4 آلاف مضخة مياه سنويا.

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وينتج المصنع في المرحلة الأولى بتصنيع مضخات الطرد المركزي المنقسمة باستخداماتها المختلفة سواء للري أو لنظم التدفئة والتكييف المركزية أو لخدمات المباني التجارية بالإضافة إلى مضخات الشفط النهائية المستخدمة في الصناعة والري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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