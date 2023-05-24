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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتعافى من خسائره المبكرة مع هبوط عوائد السندات وتراجع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 11:06 صباحاً - – تعافت أسعار الذهب من خسائرها المبكرة يوم الثلاثاء مع هبوط عوائد السندات ونزول الدولار من مستوياته المرتفعة بعدما انتهت جولة جديدة من محادثات رفع سقف الدين الأمريكي دون تقدم يذكر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1975.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش بعدما خسر 0.8% في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 1974.50 دولار للأوقية.
وقال دانيل بافيلونيس محلل أول استراتيجيات السوق لدى (آر.جيه.أو فيوتشرز) إن الذهب ارتفع من أدنى مستوياته في الجلسة بفعل تقارير عن مزيد من المحادثات لرفع سقف الدين العام الأمريكي.
وأنهى ممثلون عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء جمهوريون من الكونجرس جولة مفاوضات أخرى لرفع سقف الدين دون أي علامة على إحراز تقدم مع اقتراب الموعد النهائي لرفع الحد الأقصى لاقتراض الحكومة وإلا فستتخلف عن سداد التزاماتها.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في الجلسة بينما هبط العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته في شهرين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 23.51 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 1.4% إلى 1052.42 دولار وتراجع البلاديوم 2.7% إلى 1450.14 دولار.
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