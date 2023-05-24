النفط يرتفع 1% في ختام التعاملات بعد تحذير سعودي للمضاربين

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 01:09 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفضل توقعات نقص الإمدادات بسوق البنزين وبعدما أثار تحذير من وزير الطاقة السعودي للمضاربين تكهنات بأن يقرر تحالف أوبك+ مزيدا من خفض الإنتاج.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 1.1% إلى 76.84 دولار للبرميل عند التسوية، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.2% إلى 72.91 دولار للبرميل

وارتفعت الأسعار واحدا بالمئة يوم الاثنين وسط تفاؤل أذكته قفزة في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين 1.2% يوم الثلاثاء وسط توقعات من المحللين بانخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي قبل موسم ذروة الطلب الصيفي الذي يبدأ في الولايات المتحدة يوم 29 مايو.

ودخلت تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أعلنها بعض أعضاء تحالف أوبك+ حيز التنفيذ هذا الشهر. وتزايدت المخاوف من حدوث نقص في المعروض بعدما قال وزير الطاقة السعودي إنه سيبقي المضاربين على هبوط أسعار النفط متألمين وإن عليهم “الحذر”.

وقال كريج إرلام المحلل لدى أواندا إن التصريحات قد تعني أن تحالف أوبك+ سيدرس تخفيضات أخرى في الإنتاج في اجتماعه المقرر في الرابع من يونيو.