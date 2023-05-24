أدنوك وطاقة الإماراتيتين تعلنان عن مشروع إمدادات مستدامة من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت كل من أدنوك الإماراتية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن ترسية مشروع تقدر قيمته بما يصل إلى 8.8 مليار درهم لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات أدنوك البرية.

ويهدف المشروع إلى تطوير منشأة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة نقل لإمداد العمليات في حقلي “باب” و”بوحصا” في أبوظبي بالمياه.

وستستخدم المنشأة الجديدة لاستبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة القائمة حالياً في الحقلين، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%. وسيتم ربط المشروع بشبكة الكهرباء وسيحصل على 100% من احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

ستمتلك “أدنوك” وشركة “طاقة” حصة أكثرية تمثل نسبة 51% في شركة المشروع، أي 25.5% لكل منهما.

وسيمتلك الحصة المتبقية البالغة 49% ائتلاف يضم شركتي “أوراسكوم للإنشاءات إس آيه آي” و”ماتيتو للمرافق المحدودة”.

وسيقوم الائتلاف بترتيب تمويل لمرحلة التشييد وتطوير المشروع في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، على أن يتم إعادة المشروع بالكامل إلى “أدنوك” بعد 30 عاماً.