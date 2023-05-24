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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 8.7% خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 05:06 مساءً - – أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا تراجع إلى 8.7 بالمئة في أبريل من 10.1 بالمئة في مارس.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمئة في أبريل متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمئة.
وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 بالمئة.
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