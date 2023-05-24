مال وأعمال

التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 8.7% خلال أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 8.7% خلال أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 05:06 مساءً - – أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا تراجع إلى 8.7 بالمئة في أبريل من 10.1 بالمئة في مارس.

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وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمئة في أبريل متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمئة.

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وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 بالمئة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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