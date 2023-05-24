انت الان تتابع خبر وزارة الطاقة: متخصصون يناقشون برامج التعاون المشترك مع (اسكوا) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ناقش متخصصون من وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع مسؤولين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لعرب آسيا (اسكوا) مشاريع تعاون مشترك وسبل تعزيزها خاصة في مجال الطاقة المتجددة وبناء القدرات.

وأشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بالتعاون القائم بين الأردن ومنظمة (اسكوا) خاصة في مجال الطاقة، مؤكدا أهمية هذا التعاون في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة واثرها على المجتمع المحلي وتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

من جانبه، اكد الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري أهمية التعاون القائم بين الوزارة و(اسكوا) في تنفيذ مشاريع إنتاجية تفيد المجتمع المحلي وترفد المستفيدين بقيمة اقتصادية مضافة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة في المملكة وتخفض الانبعاثات الكربونية.

بدورها، عرضت رئيسة قطاع الطاقة في (اسكوا) راضية سيداوي مشاريع التعاون المشترك وأهمية هذه المشاريع في تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة والمساهمة في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.

وأكدت أهمية استحداث مشاريع تعاون مشترك جديدة في مجال الطاقة النظيفة والتي تساهم في تنمية المجتمعات المحلية من خلال التركيز على المشاريع الإنتاجية.

وعن برامج التعاون المشترك مع الأردن قالت سيداوي إنها بلغت 12 مشروعا في مختلف مناطق المملكة ونفذت من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية.

وشارك في الاجتماع من وزارة الطاقة والثروة المعدنية(مدير مديرية الكهرباء وفلس الريف المهندس هشام المومني ومدير مديرية الطاقة المتجددة المهندس يعقوب مرار ومدير صندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ) .