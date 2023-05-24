مال وأعمال

مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل الجعل حتى مارس 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل الجعل حتى مارس 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 10:09 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل “الجُعل” حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

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يذكر أن مقابل “الجُعل”، هى رسوم تفرض على منظمي الرحلات في حالة تنظيم رحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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