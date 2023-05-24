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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل الجعل حتى مارس 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 10:09 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل “الجُعل” حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.
يذكر أن مقابل “الجُعل”، هى رسوم تفرض على منظمي الرحلات في حالة تنظيم رحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة.
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