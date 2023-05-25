مال وأعمال

سي إف آي للوساطة المالية تستهدف افتتاح فروع جديدة بالمحافظات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سي إف آي للوساطة المالية تستهدف افتتاح فروع جديدة بالمحافظات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 09:12 صباحاً - إسلام سالم – قال هشام منصور، الرئيس التنفيذى لمجموعة سي إف آي العالمية للوساطة المالية، إنها تستهدف إنشاء فروع جديدة بالمحافظات المختلفة خلال 2023، بعد تدشين فرعي القاهرة والإسكندرية.

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وأضاف منصور، في مؤتمر صحفي اليوم، أن افتتاح الشركة لفرعها في مصر يأتي ضمن خطتها التوسعية، مشيرا إلى أهمية السوق المصرية بوصفها أقدم الأسواق المالية عربيا.

ومن جانبه، أكد سامح العزب، الرئيس التنفيذي بشركة سي إف آي مصر لتداول الأوراق المالية، أن إصدار المجلس الأعلى للاستثمار 22 قرارا يستهدف جذب جميع أنواع الاستثمارات يؤكد الاهتمام بتشجيع دخول رؤوس أموال جديدة للسوق المحلية.

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وشدد العزب على أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية كما تشهد منافسة كبيرة وتحدي أمام الشركة في اقتناص أكبر حجم من التداولات في سوق المال المصرية.

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ودشنت شركة “سي إف آي – Credit Financier Invest” للوساطة المالية، وحدة بنك استثمار في مصر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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