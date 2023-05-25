مال وأعمال

بوتين: أسعار الطاقة تقترب من مستويات مبررة اقتصاديا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: أسعار الطاقة تقترب من مستويات مبررة اقتصاديا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 09:12 صباحاً - – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات “مُبررة اقتصاديا” وإن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

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وفي كلمة أمام مؤتمر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا في موسكو، أثار بوتين أيضا قضية نقص الطاقة في أوروبا.

وقال، متحدثا أمام زعماء روسيا البيضاء وقازاخستان وقرغيزستان، “الآن، تقترب أسعار الطاقة من مستويات لها ما يبررها اقتصاديا، لكن من يقع عليه اللوم فيما حدث؟”.

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ولم يتطرق بوتين إلى تفاصيل بخصوص الأسعار.

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وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد انخفاض إمدادات الخام والوقود في الولايات المتحدة وفي أعقاب تحذير من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أثار احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بإعلان مزيد من التخفيضات في الإنتاج.

ويعتقد بعض المستثمرين أن تعليقات الوزير السعودي مؤشر على أن أوبك+ ربما تبحث المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماع الرابع من يونيو حزيران، في حين أن تصريحات بوتين بشأن الأسعار قد تكون مؤشرا على عدم إجراء تغييرات فورية في سياسة الإنتاج للمجموعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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