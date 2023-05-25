برايم القابضة تتحول إلى الربحية بزيادة 124% في إيراداتها إلى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 10:09 صباحاً - رنا ممدوح – حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية صافي أرباح مجمعة بقيمة 195.7 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 17.431 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات، وفقا لقائمة الدخل، بنسبة 124% لتصل إلى 45.435 مليون جنيه خلال الفترة يناير – مارس 2023 مقابل 20.284 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وسجلت الشركة مجمل ربح بقيمة 11.570 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 10.644 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة عن عام 2022.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت برايم القابضة صافي ربح بقيمة 619.214 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 7.877 مليون جنيه بالربع المقارن.

وأعرب حسن سمير فريد الرئيس التنفيذي للشركة، عن تفاؤله بالتحول للربحية بشكل عام متمنيا استمرار التطور الإيجابي لأرقام إيرادات وأرباح الشركة في ظل استقرار الأوضاع بين المساهمين وبالرغم من التحديات الموجودة داخل الشركة وعلى مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، إن هذا التحول الناتج عن إعادة الهيكلة الجاري تنفيذها واستقرار الأوضاع ومساندة الجميع من مساهمين وعاملين لمجلس الإدارة الحالي لتنفيذ الأهداف والخطط المنشودة.