النفط يرتفع 2% بعد تراجع المخزونات الأمريكية وتحذير سعودي

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 10:09 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط 2% يوم الأربعاء بعد تراجع مفاجئ كبير في مخزونات النفط الأمريكية إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة للإنتاج من تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار أو 2% إلى 78.36 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 2% إلى 74.34 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية سجلت انخفاضا كبيرا غير متوقع قدره 12.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 455.2 مليون برميل. وكان محللون توقعوا ارتفاع المخزونات 800 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات الوقود أيضا. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 216.3 مليون برميل بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير 600 ألف برميل إلى 105.7 مليون برميل.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، “متألمين” ودعاهم إلى “الحذر”.

واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة على أنه من الممكن أن يبحث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا المزيد من تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع مقرر في الرابع من يونيو.

وقال كريج إرلام المحلل لدى أواندا “أسعار النفط ترتفع… مدفوعة من التحذير السعودي الأخير للبائعين على المكشوف”.