المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تلتقي الفعاليات الاقتصادية والشبابية بالمفرق

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رياض - احمد صلاح - نظمت غرفة تجارة المفرق لقاء للفعاليات الاقتصادية والشبابية مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والعديد من ممثلي الشركات وجمع من القطاع الشبابي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاقتصادية في محافظة المفرق.

وتحدث مسؤول التطوير المؤسسي في (جيدكو)، محمد أبو طالب، عن الدور التي تلعبه المؤسسة منذ تأسيسها في خدمة الاقتصاد الأردني والشركات الأردنية، لافتا إلى أنه تم تقديم منح لتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية بحوالي (3) ملايين دينار خلال العام الماضي استفاد منها 1012 مشروعا بمختلف المحافظات مما وفر العديد من فرص العمل لأبناء الوطن.

وأوضح أن المؤسسة تصمم وتنفذ مجموعة من برامج التنمية والتطوير والتي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة، مشيرا إلى أنه تم تصميم هذه البرامج لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين قدرة هذه الشركات على المنافسة وتعزيز نموها محليا وخارجيا.

وأكد أبو طالب على الدور الكبير الذي يلعبه الشباب في تنمية المحافظات، مبينا أنه لابد من العمل على تنمية قدراتهم الإنتاجية وإرفادها بالخبرات والمهارات اللازمة لتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم من خلال توفير وإيجاد بيئات حاضنة ومحفزة وداعمة لفكر الشباب، مشيرا إلى أن المؤسسة تعطي أهمية للأفكار والمبادرات الشبابية بنفس الاهتمام للقطاعات الأخرى.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بدعم مشاريع زراعية من خلال مشروع التنمية الاقتصادية الريفية لتنفيذ المشاريع الزراعية المختلفة لتكون نواة لمؤسسات اقتصادية تساهم في تنمية المجتمع وتحسين دخل الأسر.

وثمن رئيس غرفة تجارة المفرق الدكتور خيرو العرقان جهود المؤسسة في تحفيز ودعم الشباب وكذلك الجهود في التعريف ببرامج المؤسسة، مشيرا إلى التعاون التام في محافظة المفرق في تسهيل أية لقاءات قادمة وخصوصا مع الشباب في تجمعاتهم المختلفة على مساحة هذه المحافظة والتي تعتبر ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة في الأردن.

وأكد أهمية أعطاء المشاريع الريادية في المحافظة اهتماما أكبر في المستقبل، لافتا إلى أنه تم تقديم مكتب في مبنى غرفة التجارة للمؤسسة لخدمة الشباب الراغبين بالاستفادة من البرامج التي تقدمها، داعيا الشباب في المفرق إلى التقدم بمقترحات لمشاريع ريادية تؤمن لهم دخلا كريما للاستفادة من المنح المقدمة من هذه المؤسسة الوطنية .