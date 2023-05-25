- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات غير النفطية السعودية تسجل 68 مليار ريال خلال الربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 03:12 مساءً - وكالات _ تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 21 في المائة، لتبلغ 23 مليار ريال مقابل 28.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022.
إقرأ أيضا.. تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 26.5% خلال مارس إلى 83.1 مليار ريـال
ومقارنة مع الشهر السابق (شهر فبراير) نمت الصادرات 7.2 في المائة.
وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
إلى ذلك، تجاوزت الصادارت غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 68 مليار ريال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصادرات غير النفطية السعودية تسجل 68 مليار ريال خلال الربع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.