الصادرات غير النفطية السعودية تسجل 68 مليار ريال خلال الربع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 03:12 مساءً - وكالات _ تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 21 في المائة، لتبلغ 23 مليار ريال مقابل 28.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022.

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ومقارنة مع الشهر السابق (شهر فبراير) نمت الصادرات 7.2 في المائة.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.

إلى ذلك، تجاوزت الصادارت غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 68 مليار ريال