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الصادرات غير النفطية السعودية تسجل 68 مليار ريال خلال الربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات غير النفطية السعودية تسجل 68 مليار ريال خلال الربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 03:12 مساءً - وكالات _ تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 21 في المائة، لتبلغ 23 مليار ريال مقابل 28.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022.

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ومقارنة مع الشهر السابق (شهر فبراير) نمت الصادرات 7.2 في المائة.

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وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.

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إلى ذلك، تجاوزت الصادارت غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 68 مليار ريال

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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