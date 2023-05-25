روسيا لا تتوقع أي خطوات جديدة في اجتماع أوبك+ المقبل

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 05:06 مساءً - – نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الخميس إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل أوبك+ في اجتماعه في الرابع من يونيو.

كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.