- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا لا تتوقع أي خطوات جديدة في اجتماع أوبك+ المقبل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 05:06 مساءً - – نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الخميس إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل أوبك+ في اجتماعه في الرابع من يونيو.
كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا لا تتوقع أي خطوات جديدة في اجتماع أوبك+ المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.