انت الان تتابع خبر هذا ما حدث لأسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة المسائية .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في الأردن، للمرة الثانية اليوم الخميس، بحسب التسعيرة المسائية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بمقدار 30 قرشاً مقارنة بالتسعيرة الصباحية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين مساء اليوم الخميس 39.70 دينارا لجهة الشراء من المحلات، و38،00 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 35.30 دينارا، وعيار 24 عند 46.70 دينارا.