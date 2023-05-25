إنتاج الغاز الروسي يتراجع 10% في الأشهر الأربعة الأولى من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 مايو 2023 11:05 مساءً - _ ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة على الإحصائيات أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 235 مليار متر مكعب، بانخفاض عشرة بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت الصحفية أن إنتاج الغاز من شركة جازبروم التي يسيطر عليها الكرملين هبط بنحو 20 بالمئة إلى حوالي 151 مليار متر مكعب.

وقالت الصحيفة إن إنتاج روسيا من الغاز انخفض في أبريل بنسبة 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى حوالي 55 مليار متر مكعب.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بشكل رئيسي بسبب التوتر السياسي مع المشتري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت صادرات جازبروم من الغاز العام الماضي إلى النصف تقريبا إلى 101 مليار متر مكعب.

ولم ترد وزارة الطاقة وجازبروم على طلبات للتعقيب حتى الآن.