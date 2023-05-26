أرامكو السعودية ستطور حقل غاز في العراق لإنتاج 400 مليون قدم…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 10:09 صباحاً - العربية نت _ قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إنه تم الاتفاق على دخول شركة أرامكو السعودية في تطوير أحد حقول الغاز في العراق، لإنتاج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز.

وأشار عبد الغني، في لقاء مع قناتي “العربية” و”الحدث” على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، إلى أنه يتم العمل على استثمار وتطوير عدد من الحقول في المناطق الشرقية والغربية والتي تتضمن كميات كبيرة من الغاز.

وأضاف وزير النفط العراقي، أننا نأمل في الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد الطاقة.

وستقوم “أرامكو” بالاستثمار والتطوير في حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار بغرب العراق.

كما يوجد اتفاقا مبدئيا مع السعودية للاستثمار في مشروع مجمع نبراس الذي وصفه بأنه أحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في صناعة البتروكيماويات في العراق والمنطقة.