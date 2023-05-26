انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب عالميا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الفدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم 0.3 بالمئة إلى 1945.39 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 آذار عند 1936.59 دولار، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار، وفقاً لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وتراجع المعدن الأصفر بـ 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وانخفض الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1420.40 دولار.