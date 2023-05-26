مال وأعمال

البيت الأبيض: محادثات سقف الدين مثمرة وتركز على الميزانية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: محادثات سقف الدين مثمرة وتركز على الميزانية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 01:09 مساءً - العربية نت _ قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا للنقاش، وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد.

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وأضاف أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأميركي جو بايدن، أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.

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وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي ، إلى أنه يجب حل أزمة الدين التي تسبب بها الديمقراطيون قبل فوات الأوان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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