البيت الأبيض: محادثات سقف الدين مثمرة وتركز على الميزانية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 01:09 مساءً - العربية نت _ قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا للنقاش، وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد.

وأضاف أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأميركي جو بايدن، أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.

وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي ، إلى أنه يجب حل أزمة الدين التي تسبب بها الديمقراطيون قبل فوات الأوان.